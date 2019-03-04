Верстка (небольшие правки)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки247 просмотров
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Нужны небольшие правки в верстке

ТЗ  - https://docs.google.com/document/d/1i5KDpjrxZkyrydQmTn0EbcSQ9wcpmRF6yEzSogLI3JU/edit?usp=sharing

Верстку прикрепил. 

Условия работы: 

Пост оплата, показываете работу(на своем сервере или через тим вивер) потом оплачиваю, потом скидываете верстку. 

Сроки 1 день, а цену жду от исполнителя

5 лет назад
Egor_9
Егор 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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