Нужна качественная вёрстка магазина

Хочу сверстать магазин, макет прикреплен.

Планируется в дальнейшем интеграция с Opencart и Wordpress.

Важно предусмотреть в верстке особенности этих движков, чтобы в будущем не возникло проблем с натяжкой. Если у программиста будут вопросы по верстке, то даже после окончания работ я вас попрошу внести необходимые коррективы.

Если вы сами можете натянуть на движок, то пишите стоимость верстки + стоимость натяжки на конкретный движок.

Что требуется от верстки:

1. Полностью валидная верстка, проверка на валидацию в соответствующих сервисах.

2. Mobile-First (адаптивная верстка от 300px): минимум стилей и скриптов в мобильной версии, сначала делаем верстку всех страниц под мобильные устройства, согласуем, только потом под десктоп.

3. Соответствие требованиям поисковых систем к адаптивной и современной верстке: показатель GooglePageSpeed любой сверстанной страницы минимум 90% в мобиле и десктопе.

4. Каждый логический блок дизайна должен иметь свой класс, не дожно быть пустых блоков без классов, в структуре использование методологии БЭМ https://ru.bem.info/methodology/ ,а вот препроцессоры не нужны.

5. Соответствие всем стандартам по микроразметке schema.org, проверка прохождения верификации в Google https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=RU (должны быть расширенные хлебные крошки, рейтинг, цена, название товара, бренд, категория, наличие, количество, компания и т.п.)

6. Графических иконок и картинок быть практически не должно, за каким-то минимальным исключением (можем обговорить отдельно, все картинки, например, иконка системы оплаты будут меняться из админки, поэтому ни спрайты, ни бекграунды не нужны), всё должно быть сделано на CSS и SVG. Подключение FontAwesome последней версии.

7. Шрифты и цвета будут меняться из админки, нужно продумать как правильно организовать верстку, чтобы потом можно было легко менять эти данные без перезаписи основного файла со стилями.

8. Все блоки будут меняться из админки: нужна полная масштабируемость верстки - возможность поменять любой текст или картинки на больший или меньший размер, убрать или добавить блок в схемах шаблона и ничего не вываливается, не перекрывается, не слетает, не наползает друг на друга. Железобетонная верстка под любые обстоятельства, так как это шаблон - меняться будет всё и часто.

9. У стандартных элементов типа H1, ul, ol и т.п. должны быть базовые стили, то есть не нужно

, нуэно просто и остальное уже в css.

10. Старенькие, но разумные правила https://habr.com/ru/post/114256/ (осбенно обратите внимание на пункты 1-6 и 11-15, как наиболее важные).

Если вам всё это понятно и вы готовы это реализовать, то пишите стоимость ваших услуг за весь объем работ.

Оплата - или по факту или по безопасной сделке (Вебмани, банковская карта).

Заявки без цен и сроков не рассматриваю, выберу исполнителя по цене, бюджет имеет значение.

Что мне важно от исполнителя:

Дружественный подход, заинтересованность в результате.

Чтобы адекватно погрузился в проект, не сильно отвлекаясь на другие задачи и работы.

Предлагал свои идеи, был готов обсуждать, думать как сделать лучше и правильнее, а не просто "что ты мне дал, то я и перепутал" ))

Ну или просто проф, который делает подобные шаблоны с закрытыми глазами по 2 в неделю и который сходу вникнет в то, что мне нужно и сделать еще лучше, чем я изначально планировал. Ведь когда есть опыт, есть и свои наработки (модули, библиотеки кодов и т.п.) и можно делать подобные проекты быстро и качественно.

Важно! Нужен не посредник, не студия. Только конкретный исполнитель, который не перекинет мой заказ другому человеку.

От себя: готов идти на компромисс (могу внести незначительные правки в макет, если обоснуете их необходимость), не трясу душу если немного не вложились в сроки, не требуют поминутного отчета или быть онлайн здесь и сейчас.

Но работаю только до полной готовности. Даже если сделаете 90% и потом не захотите или не сможете продолжить, работу не приму, попробую найти другого исполнителя на весь объем.

Схема работы:

Выбор исполнителем >> Макеты в PSD >> Верстка одной страницы >> Согласование >> Верстка остальных страниц >> Тестирование >> Оплата

После окончания работ до окончательного расчета мне понадобится время на тестирование шаблона, обычно несколько дней. В этот период нужно также иметь возможность оперативно вносить все найденные корректировки и баги.

После основного тестирования - я рассчитываюсь с вами (или закрываю сделку), а потом еще в течение нескольких недель (обычно месяц-два) при обнаружении скрытых багов или сложностей при интеграции верстки на движок мне понадобится, чтобы вы могли вносить необходимые изменения.