Сверстать 2 страницы

HTML-версткаЗавершен45 заявок398 просмотров
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Нужно сверстать 2 страницы новостного сайта на Bootstrap 4.

Скрины скину при личной беседе.

5 лет назад
srdi
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebHavva
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Дмитрий отличный исполнитель. Сделал все качествено и быстро. Рекомендую!
Честный заказчик, своевременно оплатил работу всегда на связи. Сергей, спасибо тебе за сотрудничество, было приятно с тобой работать!
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