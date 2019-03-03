Htmk верстка простого лендинга

Требуется поднять блог на вордпресе Тз по ссылке ниже: [url=https://docs.google.com/document/d/1BHFXt7LmYLFeNDP3B4rINKltsjKrtOsUi9MtmTUBW3U/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1BHFXt7LmYLFeNDP3B4rINKltsjKrtOsUi9MtmTUBW3U/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна верста простого лендинга на 4 экрана. Никаких всплывающих окон, эффектов и т.д.
Главное чтобы все было адаптивно и кросбраузерно. Указывайте примерную цену и сроки. Макет покажу кандидатам. Спасибо.
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