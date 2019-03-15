Адаптивная вёрстка с рабочими формами отправки

Нужно сверстать макет - главная и внутренняя.

Есть форма заказа (при клике подгружается картинка в форму) и вызов замерщика - они должны быть рабочими, то есть на почту отправлять введенную информацию.

Вёрстка должна быть адаптивная и не тормозить в телефоне.

Обязательно добавить эффекты плавного появления информации при прокрутки страницы, выезд блоков и т.д.

Пишите стоимость и сроки