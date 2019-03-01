Доработка сайта-визитки www.moite-sami.ru

Есть готовый рабочий слайдер [url=http://torfobriket.com.ua/test/index.html]http://torfobriket.com.ua/test/index.html[/url] Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD Указывайте сроки, цену и скайп для связи Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Сблизить строки и чуть причесать форму блоков
- Сделать ссылку на страницу и низ главной страницы с акцией про пылесос
- Сделать ссылки с логикой на разные типы навигаторов и карт
- Сделать страничку или раздел с основными услугами (вода, пена, воск, осмос, пауза, пылесос) и товарами (незамерзайка, тряпочка) мойки самообслуживания
- Сделать основные разделы: контакты, фото...
- Адаптировать сайт под разные экраны и устройства
- Вместе с подрядчиком подумать над возможными улучшениями, разделами
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