Вёрстка сайта

Есть готовый рабочий слайдер [url=http://torfobriket.com.ua/test/index.html]http://torfobriket.com.ua/test/index.html[/url] Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD Указывайте сроки, цену и скайп для связи Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать адаптивный сайт, декстоп и мобильную версию. 3 главные страницы + внутренние Макеты в psd форматеВ заявке указываем телеграмм, туда отправляю ТЗ.
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Сайт: [url=http://golden-pantera.com.ua/]http://golden-pantera.com.ua/ [/url]ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing[/url]HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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