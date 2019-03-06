Сверстать слайдер

HTML-версткаЗавершен8 заявок260 просмотров
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Есть готовый рабочий слайдер http://torfobriket.com.ua/test/index.html

Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD

Указывайте сроки, цену и скайп для связи

Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки

5 лет назад
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$9
2 дня
WMZ
Очень доволен исполнителем! Все было сделано оперативно и качественно. Даже правок не пришлось вносить никаких
Сотрудничеством доволен: четкая постановка задачи, своевременная обратная связь, оперативная оплата. Рекомендую!