Сверстать дизайн на vue.js

Задача:

Есть скрипт готового проекта из нескольких страниц на котором мы делаем смену дизайна. Одна из страниц сделала на vue.js, все остальные выводятся через codeigniter. Дизайн отрисован в sketch.

Что нужно сделать:

Сверстать проект. Сделать натяжку на страницу выполненную с помощью Vue.js. Предоставить html код нашему бекенд разработчику для разворачивания остальных страниц.

Оплата:

Договорная почасовая оплата с прогнозирование часов на задачи по проекту.

Требования: