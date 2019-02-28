Сверстать дизайн на vue.js

ПСД пришлю, как договоримся . За срочность возможно доплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Есть скрипт готового проекта из нескольких страниц на котором мы делаем смену дизайна. Одна из страниц сделала на vue.js, все остальные выводятся через codeigniter. Дизайн отрисован в sketch.
Что нужно сделать:
Сверстать проект. Сделать натяжку на страницу выполненную с помощью Vue.js. Предоставить html код нашему бекенд разработчику для разворачивания остальных страниц.
Оплата:
Договорная почасовая оплата с прогнозирование часов на задачи по проекту.
Требования:
- ООП в Javascript
- Знание паттернов проектирования
- Vue js
- Node js
- Jquery
- git
- grunt/gulp
- webpack
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