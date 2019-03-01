Верстка таблиц html

HTML-версткаЗакрыт10 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести таблицу в html чтобы в режыме печати выглядело как в документе. С вас цена строки ?

файл http://ge.tt/8m3g3lu2

HTML
5 лет назад
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать слайдер

    Есть готовый рабочий слайдер [url=http://torfobriket.com.ua/test/index.html]http://torfobriket.com.ua/test/index.html[/url] Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD Указывайте сроки, цену и скайп для связи Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce

    $75

    Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Техническое задание тут: [url=https://cloud.mail.ru/public/LD4H/TZLNzRA3E]https://cloud.mail.ru/public/LD4H/TZLNzRA3E[/url] Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Бюджет: 5000 руб. Сроки: 7-14 дней. Работа ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать поп-ап на сайт

    $5

    Нужно готовый поп-ап сделать через fancybox (или аналогичный плагин с прокруткой поп-апов влево-вправо) и адаптацией под высоту экрана (опишу подробнее).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать 2 страницы

    Добрый день!  Нужно сверстать 2 страницы: 1 просто авторизация (логин, пароль и кнопка войти + одна картинка) 2 Список плиткой (хедер: лого и 5 пунктов меню, иконки емейл и телефон - вызов почтовой програмы и звонка соответственно) Ни фонов, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт

    Доброго времени суток! Нужно скопировать простой лэндос и сделать его адаптивным. Предлагайте сумму

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте wordpress

    Здравствуйте! Необходимо: 1. в мобильной версии добавить строку поиска (в десктопной она есть) - см. рис. 2. исправить ошибку в десктопной версии, где видео вышло за границы картинки - см. рис. Сайт - http://copier.spb.ru/

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта: верстка + разработка бэкэнда + развертка

    1. Каталог с формой заказа (ЛК, Админка, архив заказов, расчет доставки, подключение системы оплаты)  2. Главная страница типа лэндинга с описанием,  вставками на видео из Ютуб 3. Форма обратной связи (отправка в админку) 4. Контакты Пример: http://turanshop.kz/ru/catalog/minvoda_turan/ Только верстка не интересует, нужен ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад