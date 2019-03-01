Сверстать блок с формой на лендинг

HTML-версткаЗакрыт4 заявки211 просмотров
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Добрый день!

Нужно на лендинге сделать еще один блок - блок с формой заявки. Адаптивно.

Лендинг уже есть, поэтому нужно взять оформление из текущих css, чего нет - написать. 

Скрипт отправки формы также должен работать. На других блоках есть отправщик, можно его взять. 

Сам скрипт отсылает админу 4 поля.

Дизайн в FIGMA. Прикреплен к заданию. 

Срок 1 день.

5 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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