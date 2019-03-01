Html-верстка+дизайн

HTML-версткаЗакрыт16 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно требуется визитка организации с нуля (html-верстка+дизайн + макет) для рассылки 

HTML
5 лет назад
Malinna80
Татьяна 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать слайдер

    Есть готовый рабочий слайдер [url=http://torfobriket.com.ua/test/index.html]http://torfobriket.com.ua/test/index.html[/url] Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD Указывайте сроки, цену и скайп для связи Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать поп-ап на сайт

    $5

    Нужно готовый поп-ап сделать через fancybox (или аналогичный плагин с прокруткой поп-апов влево-вправо) и адаптацией под высоту экрана (опишу подробнее).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Добавить/оформить вывод последних записей на главной странице WP

    На главной странице сайта https://spzp.ru/ под основным контентом идет вывод последних статей. Нужно привести это в более красивый вид, сделать хоть какие-то выделения блоков, привнести стиль, что-то сделать серым, уменьшить шрифты, добавить границы между анонсами и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта-визитки www.moite-sami.ru

    [list=1][*]Сблизить строки и чуть причесать форму блоков[*]Сделать ссылку на страницу и низ главной страницы с акцией про пылесос[*]Сделать ссылки с логикой на разные типы навигаторов и карт [*]Сделать страничку или раздел с основными услугами (вода, пена, ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать блок с формой на лендинг

    Добрый день! Нужно на лендинге сделать еще один блок - блок с формой заявки. Адаптивно. Лендинг уже есть, поэтому нужно взять оформление из текущих css, чего нет - написать.  Скрипт отправки формы также должен работать. На других блоках ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Требуется сверстать адаптивный сайт, декстоп и мобильную версию. 3 главные страницы + внутренние Макеты в psd форматеВ заявке указываем телеграмм, туда отправляю ТЗ.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать страницы по готовому PSD шаблону

    Необходимо сверстать страницы по готовому psd шаблону https://yadi.sk/d/Qvu9orP69O5ptg. Верстка прежде всего под мобильные устройства и планшеты, десктоп не интересует. Вначале необходимо сверстать основные экраны, уже вырезаны из шаблона, затем все остальные.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка таблиц html

    Нужно перенести таблицу в html чтобы в режыме печати выглядело как в документе. С вас цена строки ? файл http://ge.tt/8m3g3lu2

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать 2 страницы

    Добрый день!  Нужно сверстать 2 страницы: 1 просто авторизация (логин, пароль и кнопка войти + одна картинка) 2 Список плиткой (хедер: лого и 5 пунктов меню, иконки емейл и телефон - вызов почтовой програмы и звонка соответственно) Ни фонов, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад