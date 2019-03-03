Функция на JQuery подсчета и ограничения количества вводимых знаков

Очень срочно!!!

Требуется разработать функцию на JQuery подсчета и ограничения вводимых символов сразу в нескольких текстовых полях формы. Функция должна быть незашифрованной, для возможности повторного использования и корректировки. Поля можно отбирать, например, по классу. В тестовом примере прошу использовать 5 полей textarea.

Ограничение по количеству символов - не более 2000. Счетчик должен учитывать количество оставшихся символов. Расположить его можно в начале или в конце формы. При достижении максимума нужно предусмотреть возможность удаления лишних символов в целях корректировки фразы.

В сети есть плагины которые реализуют описанный функционал для одного поля формы, например jquery.limit.js. В моем случае нужно подсчитывать и ограничивать количество символов одновременно в 5 полях. Отдельно по полям количество символов не ограничивается, но общее количество символов во всех полях не должно превышать 2000 символов.

От заинтересованных исполнителей жду сроки и стоимость разработки.