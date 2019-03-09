Умения:
- уникальный дизайн;
- качественны и валидный код (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery);
- адаптивная и кроссбраузерная верстка для планшетов и мобильных устройств;
- превосходное знание WordPress;
- честный и ответственный подход;
-101% успеха 101%.
Специализация:
- верстки PSD макетов (Html5, Css3);
- программирования (PHP/MySQL, JavaScript, jQuery);
- посадка на WordPress;
- веб-дизайн;
- Langing Page;
- сайты-визитки | Корпоративные сайты | Сайты-портфолио | Блоги;
- сайт под ключ
Обращайтесь прямо сейчас!
С радостью и энтузиазмом возьмусь за реализацию Ваших ожиданий, так как в нетерпении заняться любимым делом!!!
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portfolio:
my works:
http://havvabeauty.top/index.html
https://circusacademy.kiev.ua/
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