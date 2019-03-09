WebHavva

Дмитрий Гавва WebHavva

 
37 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
|Веб-разработчик | Frontend и Backend Developer | Веб-дизайн |

Умения:

- уникальный дизайн;

- качественны и валидный код (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery);

- адаптивная и кроссбраузерная верстка для планшетов и мобильных устройств;

- превосходное знание WordPress;

- честный и ответственный подход;

-101% успеха 101%.

Специализация:

- верстки PSD макетов (Html5, Css3);

- программирования (PHP/MySQL, JavaScript, jQuery);

- посадка на WordPress;

- веб-дизайн;

- Langing Page;

- сайты-визитки | Корпоративные сайты | Сайты-портфолио | Блоги;

- сайт под ключ

Обращайтесь прямо сейчас! 

С радостью и энтузиазмом возьмусь за реализацию Ваших ожиданий, так как в нетерпении заняться любимым делом!!!

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portfolio:

http://webhavva.benoble.pro/

my works: 

http://havvabeauty.top/index.html

http://ukrcircus.com/

http://cirk.kiev.ua/

http://xoxma.kiev.ua/

https://samarin.studio/

https://circusacademy.kiev.ua/

https://nobelon.ua/

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLjQueryСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка страницы, мобильная, кроссбраузерная + рабочие формы
Сделано все отлично, чистый код. Полное погружение в задачу, рекомендую!
Дмитрий превосходный заказчик, с такими людьми работать одно удовольствие. Оплата преждевременная, четкое ТЗ, честный и порядочный. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Верстка одностраничника
Отличный исполнитель. Работы выполнил молниеносно, сделал даже больше чем требовалось. Разумная цена. Однозначно стоит работать.
Честный и ответственный человек. Оплата в срок, четко поставленные задачи. Однозначно рекомендую. Хочу сказать спасибо за оказанное доверие, буду рад сотрудничать снова!
Ответный отзыв
srdi
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Сверстать 2 страницы
Дмитрий отличный исполнитель. Сделал все качествено и быстро. Рекомендую!
Честный заказчик, своевременно оплатил работу всегда на связи. Сергей, спасибо тебе за сотрудничество, было приятно с тобой работать!
Ответный отзыв