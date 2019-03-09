|Веб-разработчик | Frontend и Backend Developer | Веб-дизайн |

Умения:

- уникальный дизайн;

- качественны и валидный код (HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery);

- адаптивная и кроссбраузерная верстка для планшетов и мобильных устройств;

- превосходное знание WordPress;

- честный и ответственный подход;

-101% успеха 101%.

Специализация:

- верстки PSD макетов (Html5, Css3);

- программирования (PHP/MySQL, JavaScript, jQuery);

- посадка на WordPress;

- веб-дизайн;

- Langing Page;

- сайты-визитки | Корпоративные сайты | Сайты-портфолио | Блоги;

- сайт под ключ

Обращайтесь прямо сейчас!

С радостью и энтузиазмом возьмусь за реализацию Ваших ожиданий, так как в нетерпении заняться любимым делом!!!

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portfolio:

http://webhavva.benoble.pro/

my works:

http://havvabeauty.top/index.html

http://ukrcircus.com/

http://cirk.kiev.ua/

http://xoxma.kiev.ua/

https://samarin.studio/

https://circusacademy.kiev.ua/

https://nobelon.ua/