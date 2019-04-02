Верстка одностраничника

HTML-версткаЗавершен58 заявок570 просмотров
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Нужно сверстать одностраничник. Во вложении превью макета. Заявки без цены не рассматриваю. Низкая цена является приоритетом в выборе исполнителя.

5 лет назад
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
WebHavva
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Работы выполнил молниеносно, сделал даже больше чем требовалось. Разумная цена. Однозначно стоит работать.
Честный и ответственный человек. Оплата в срок, четко поставленные задачи. Однозначно рекомендую. Хочу сказать спасибо за оказанное доверие, буду рад сотрудничать снова!
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