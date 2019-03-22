Верстка и посадка сайта на WP Woocomerce. из PSD макетов

Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и посадка верстки на Wordpress Woocomerce

ТЗ и макеты тут: https://cloud.mail.ru/public/GzM1/fMR7Y4pLn

Сроки: 7 суток

Бюджет проекта: 100$

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.

Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект.

Спасибо!