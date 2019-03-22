Здравствуйте. Необходимо сделать верстку для рулетки, сложного ничего нет. Есть шаблоны страниц, нужно изменять расположение, цвета, размеры. Сделал бы сам, но не будет времени на back-end. Оставляйте свои контакты (лучше всего Telegram), обсудим сроки, цену и скину ...
Верстка и посадка сайта на WP Woocomerce. из PSD макетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и посадка верстки на Wordpress Woocomerce
ТЗ и макеты тут: https://cloud.mail.ru/public/GzM1/fMR7Y4pLn
Сроки: 7 суток
Бюджет проекта: 100$
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.
Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект.
Спасибо!
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