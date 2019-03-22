Верстка сайта на BS3/BS4 из PSD

HTML-версткаЗакрыт4 заявки189 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон из PSD исходников под CMS ReadyScript 

Сверстать необходимо по заданному кол-ву страниц исходя из документации ReadyScript 

Верстка должна быть кросс платформенной и адаптивной. Во вложении прикрепляю необходимые материалы. (psd исходники для десктопа и для мобилок)  

Сверстать нужно вот столько: https://readyscript.ru/dev-manual/dev_templates_checklist.html

По факту 25 страниц. Оставляйте свои месседжеры скину psd . 

Верстка сайта
5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
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