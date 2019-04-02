Адаптивная вёрстка HTML5

Необходима адаптивная верстка макета раздела статей. ВАЖНО! учесть то, что нужно встраивать данный макет в текущую верстку. Исходники верстки и макет в PSD есть, макет по запросу кандидату. От исполнителя: 1. Быть на связи в рабочее время (скайп, телефон, ...