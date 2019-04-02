Адаптивная вёрстка HTML5

HTML-версткаЗавершен19 заявок266 просмотров
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Нужно сделать адаптивную вёрстку по PSD макету.

С макетом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.dropbox.com/sh/tw00eshxl2s35yg/AACx1mTfHUHK7fIDfL8Ju8Mza?dl=0

Вёрстка должна быть кроссбраузерной и адаптивной.

В заявках обязательно указывайте стоимость.

HTML
5 лет назад
sibinform
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$447
10 дней
WMZ
Всё было сделано быстро и качественно, минимум доделок. Огромное спасибо за работу!
Отличный заказчик, все быстро и четко. Рекомендую!
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