Адаптивная вёрстка HTML5

Сайт: http://nikamed.com.ua Что имеем: https://gtmetrix.com/reports/nikamed.com.ua/e5G68vFE Что было сделано: 1. Перенесли на VPS 2. Сервер настроен, сайт грузится с нового сервера. На новом сервере стоит последний софт, а именно:+ Nginx 1.14.2 вместо apache2+ PHP7.2-FPM + Opcache вместо mod_php5.4+ Mariadb 10.3 вместо Mysql 5.5+ Установлен ...
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Нужно сделать адаптивную вёрстку по PSD макету.
С макетом можно ознакомиться по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/tw00eshxl2s35yg/AACx1mTfHUHK7fIDfL8Ju8Mza?dl=0
Вёрстка должна быть кроссбраузерной и адаптивной.
В заявках обязательно указывайте стоимость.
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