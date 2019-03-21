Вёрстка сайта по этапам поступления макетов.

Сейчас утверждается дизайн. Уже утверждена главная страница. 5 макетов под под grid breakpoints bootstrap 4. Необходимо верстать по мере поступления макетов.

Необходимо иметь возможность удобно переиспользовать код. Если умеете совмещать БЭМ и грид бутсрапа, то у вас преимущество. Буду рассматривать предложения только с портфолио - от вас ссылка на 2-3 проекта, где я смогу глянуть вашу работу. От вас так же чувство прекрасного, хочу видеть приятные переходы состояний объектов на странице, если сами не можете придумать какие переходы сделать, то опишу в ТЗ.

Верстка должна пройти валидацию и включать в себя микроразметку Schema или любую удобную для вас (обсуждаемо).

Жду стоимость за приложенных 5 макетов главной страницы и сроки. Общение только в чате данного ресурса. Если устроим друг друга, можно последующие макеты оплачивать напрямую и общаться в удобном для обоих мессенджере.