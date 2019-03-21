Вёрстка сайта по этапам поступления макетов.

Сайт: http://nikamed.com.ua Что имеем: https://gtmetrix.com/reports/nikamed.com.ua/e5G68vFE Что было сделано: 1. Перенесли на VPS 2. Сервер настроен, сайт грузится с нового сервера. На новом сервере стоит последний софт, а именно:+ Nginx 1.14.2 вместо apache2+ PHP7.2-FPM + Opcache вместо mod_php5.4+ Mariadb 10.3 вместо Mysql 5.5+ Установлен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас утверждается дизайн. Уже утверждена главная страница. 5 макетов под под grid breakpoints bootstrap 4. Необходимо верстать по мере поступления макетов.
Необходимо иметь возможность удобно переиспользовать код. Если умеете совмещать БЭМ и грид бутсрапа, то у вас преимущество. Буду рассматривать предложения только с портфолио - от вас ссылка на 2-3 проекта, где я смогу глянуть вашу работу. От вас так же чувство прекрасного, хочу видеть приятные переходы состояний объектов на странице, если сами не можете придумать какие переходы сделать, то опишу в ТЗ.
Верстка должна пройти валидацию и включать в себя микроразметку Schema или любую удобную для вас (обсуждаемо).
Жду стоимость за приложенных 5 макетов главной страницы и сроки. Общение только в чате данного ресурса. Если устроим друг друга, можно последующие макеты оплачивать напрямую и общаться в удобном для обоих мессенджере.
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