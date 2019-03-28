Верстка лендинга на bootstrap

HTML-версткаЗавершен23 заявки312 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать кроссбраузерную адаптивную верстку 1 страницы лендинга (макет в psd). 

7 блоков. 1 калькулятор с 2 бегунками. 1 всплывашка с формой заказа. Слайдеры.

Макет вышлем по запросу.

От Вас цену и примеры верстки на бутстрапе.

Bootstrap
5 лет назад
creater
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ipmrlx
Андрей 
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$65
3 дня
WMZ
Все отлично! Сделал раньше срока и быстро внес все правки. Помог с дополнительной версткой после сдачи. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик, четкая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую!
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