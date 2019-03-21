Вёрстка лендинга по макету

HTML-версткаЗакрыт23 заявки342 просмотра
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Будет очень похожий макет как у этого сайта - http://mitroshina.org/ 

Нужно заложить стоимость вёрстки в проект.

Длинна около 5000px, необходимо сделать анимации как у этого сайта.

И так же подключить систему оплаты, пока не точно но скорей всего будет яндекс касса или робокасса.

Ещё будет форма подписки которая на емейл рассылку.

Вёрстка должна быть разумеется адаптивной под устройства.

Жду стоимость, потом когда макет будет готов, выберу из оптимального варианта

5 лет назад
gorodska3ka
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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