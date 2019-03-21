Вёрстка лендинга по макету

ТЗ: Сверстать 2 макета главных страниц (bootstrap 3/4) Макеты по ссылке: https://yadi.sk/i/2e8LNorqduE4rg https://yadi.sk/i/taKo-ywDybUV-g Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Будет очень похожий макет как у этого сайта - http://mitroshina.org/
Нужно заложить стоимость вёрстки в проект.
Длинна около 5000px, необходимо сделать анимации как у этого сайта.
И так же подключить систему оплаты, пока не точно но скорей всего будет яндекс касса или робокасса.
Ещё будет форма подписки которая на емейл рассылку.
Вёрстка должна быть разумеется адаптивной под устройства.
Жду стоимость, потом когда макет будет готов, выберу из оптимального варианта
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