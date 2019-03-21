Вёрстка страницы

Необходимо завершить вёрстку страницы в соответствии с дизайн-макетом и прототипом. Макет во вложении. Реализация доступна по ссылке http://laguna.webgid2.tmweb.ru. Прототип https://k32ts3.axshare.com/#g=1&p=главная&c=1

Дизайн-макет в нарезке.

Основные дополнения к текущей вёрстке:

1. Шапка не по макету

2. Высота главного экрана не по макету

3. Главный экран должен быть слайдером

4. Шрифт на всей странице, отступы, кегль не по макету

5. Стоматология / Косметология сделать подгрузку вкладок аяксом (в зависимости от выбранного пункта, услуги отличаются)

6. Примеры наших работ. Реализация должна быть как здесь https://topsmile.ru

7. Как мы добиваемся таких результатов. Картинка должна быть без точек, точки проставляются вёрсткой. Реализация в десктопе и в адаптиве как у https://topsmile.ru

8. Наши врачи. Блок не по макету (отступы, шрифты, кегль). Должен быть реализован слайдер.

9. Отзывы. Не по макету. Выровнять вёрстку. Реализовать слайдер.

10. Карта. Взять яндекс карту, разместить на ней поинт из макета. Сверстать блок по макету.

11. Реализовать выпадающее меню. Реализацию здесь. https://k32ts3.axshare.com/#g=1&p=главная&c=1

12. Нет ховера на интерактивных элементах

Срок 1 день. Цена обговаривается.