Вёрстка по дизайн макету в Figma

Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.
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Необходимо сделать качественную верстку дизайна.
3 страницы внешние + личный кабинет
Дизайн макет в Figma (ссылку вышлю)
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