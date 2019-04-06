Вёрстка по дизайн макету в Figma

HTML-версткаЗавершен20 заявок302 просмотра
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Необходимо сделать качественную верстку дизайна.

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Дизайн макет в Figma (ссылку вышлю)

Figma
5 лет назад
minus90
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$250
10 дней
WMZ
Доволен сотрудничеством, работа на 5 баллов! Спасибо!
Четкая задача, оплата моментальная, рекомендую