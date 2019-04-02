Нужен дизайн и верстка очень простого одностраничного сайта-витрины. Сайт очень простой, что-то вроде лендинга. Отрисовать (или использовать готовый шаблон, мне без разницы - главное чтобы выглядело прилично и было недорого) надо там только фон и кнопки (логотипы используются готовые). Сдать конечный результат надо просто в виде верстки, макеты не нужны. Единственная задача этого дизайна и верстки - быть уникальным, очень простым и легковесным и естественно минимально респонсив.