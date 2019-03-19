Верстка формы заказа bootstrap из Figma

HTML-версткаЗакрыт10 заявок571 просмотр
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Сам макет:https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0:1

Использовать Bootstrap 4.​​ Скрипты использовать также от Bootstrap по максимуму, только стилизовать под макеты (окна, спойлеры, раздвижные блоки и т.п.). В некоторых местах лучше самому дописать JS решение небольшое, чем тянуть всю библиотеку (например использовать всю jquery ui для одного лишь бегунка). ​​

Если есть какие либо комментарии по макету или ТЗ говорите! Заинтересован в качественном результате.

Жду ваших предложений.

BootstrapFigma
5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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