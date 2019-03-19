Верстка формы заказа bootstrap из Figma

Сам макет:https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0:1

Использовать Bootstrap 4.​​ Скрипты использовать также от Bootstrap по максимуму, только стилизовать под макеты (окна, спойлеры, раздвижные блоки и т.п.). В некоторых местах лучше самому дописать JS решение небольшое, чем тянуть всю библиотеку (например использовать всю jquery ui для одного лишь бегунка). ​​

Если есть какие либо комментарии по макету или ТЗ говорите! Заинтересован в качественном результате.

Жду ваших предложений.