Верстка формы заказа bootstrap из Figma

Здравствуйте! Требуется переверстать главную страницу сайта и убрать по максимуму скрипты и стили с …. Главная причина от которой нужно избавиться, так это "Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы". + поддержка мобильной версии. Сделать один к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам макет:https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0:1
Использовать Bootstrap 4. Скрипты использовать также от Bootstrap по максимуму, только стилизовать под макеты (окна, спойлеры, раздвижные блоки и т.п.). В некоторых местах лучше самому дописать JS решение небольшое, чем тянуть всю библиотеку (например использовать всю jquery ui для одного лишь бегунка).
Если есть какие либо комментарии по макету или ТЗ говорите! Заинтересован в качественном результате.
Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- HTML-верстка23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется адаптивная верстка сайта на 11 страниц + 3 технические (404, благодарность, текстовая). Макеты доступны по ссылке https://sketch.cloud/s/akr1v Верстаем 3 разрешения - десктоп, планшет и мобильный, остальные популярные разрешения так же должны смотреться адекватно. Примеры запланированных анимаций на ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $76
Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Тех. задание тут: https://cloud.mail.ru/public/xEzL/zXa1seyWM Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Сроки: 7 дней. Бюджет: 5000 ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна полная копия сайта https://tdom38.ru/ со всем функционалом. На любой CMS или без CMS не имеет значения, важно лишь то, чтобы страницу можно было редактировать под иные бренды без проблем.Завершен5 лет назад
- $62
Добрый день! Нужно доделать верстку и посадить на Wordpress Woocomerce согласно ТЗ и макету: https://cloud.mail.ru/public/EScY/1LT6ERwmz Сроки 5 дней. Бюджет: 4000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Работа сделанная по частям (например только ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $45
4 дня назадТребуется сверстать лендинг. ТЗ по ссылке ниже. [url=https://docs.google.com/document/d/1veULdH1PQpjIyQLtZvHwREUhQoXy_jwhkk_cGf67F50/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1veULdH1PQpjIyQLtZvHwREUhQoXy_jwhkk_cGf67F50/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС,Завершен5 лет назад
- $15
Нужно настроить адаптивную вёрстку сайта под все устройства(планшет, мобильный телефон, компьютер и т.д), воровнить таблицы с прайсом, добавить фавикон на сайт. Сайт на движке Joomla.Сайт: elit-fasad63.ruПредлагайте свои ценыHTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
Шаблон донора работает на bootstrap 4.0 Требования к переносимому коду: - сохранить адаптивность - отсутствие неиспользуемых селекторов - валидность в браузерах (кроссбраузерность) - без нарушения стилей имеющейся верстки Задание 1. Подобрать оформление страниц категорий верхнего уровня. Сделать адаптивную верстку. Задание 2 Натянуть шаблон ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
У нас есть готовый дизайн главной страницы (трех режимов: десктоп, таб, мобайл). Уже есть почти готовый десктоп, нам надо закончить его и сделать сайт респонсив для других устройств в html bootstrap 4. Дизайн размещен на ...Завершен5 лет назад
- $30
Сроки -до 23.03 18-00 по МСК PSD файл веб дизайна в наличии .Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые знакомы с данной тематикой. Обязательно кроссбраузерно скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com speed/pagespeed/insights Прикрепляйте примеры работ, при отписки на ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт5 лет назад