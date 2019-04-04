Нужна хорошая верстка

1. На мобильной версии шаблона, появляется горизонтальный скролл, его необходимо убрать. 2. Есть модальные окна, при их открытии и установки курсора в input происходит скролл на сайте. Необходимо устранить. Будет выбран исполнитель с наименьшей ценой.
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4 дня назадТребуется сверстать лендинг.
ТЗ по ссылке ниже.
https://docs.google.com/document/d/1veULdH1PQpjIyQLtZvHwREUhQoXy_jwhkk_cGf67F50/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС,
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