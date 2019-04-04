Нужна хорошая верстка

$45
HTML-версткаЗавершен18 заявок304 просмотра
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4 дня назадТребуется сверстать лендинг. 

ТЗ по ссылке ниже. 

https://docs.google.com/document/d/1veULdH1PQpjIyQLtZvHwREUhQoXy_jwhkk_cGf67F50/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС, 

5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Aleksey91
Алексей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$45
11 дней
WMZ
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