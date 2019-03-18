Разработать расширение для Chrome на ReactJS (ES6)

1. На мобильной версии шаблона, появляется горизонтальный скролл, его необходимо убрать. 2. Есть модальные окна, при их открытии и установки курсора в input происходит скролл на сайте. Необходимо устранить. Будет выбран исполнитель с наименьшей ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен разработчик на ReactJS для разработки расширения в хром.
Полностью реструктуризируем расширение https://chrome.google.com/webstore/detail/event-co...
Переводим на ReactJS, добавляем новые формы, дизайн, виджеты, а также будем пилить новые расширения
Оплата по часам, учет время времени со скриншотами. Работать не менее 3ех часов в день (выходные по желанию)
Созвоны с демо, спринтами. Я сам его пишу, поэтому обсуждение структуры на созвонах
redux, mobx, react context, unstated осознанно не использую, свои классы моделей для компонентов
Опыт создания расширений не нужен, там всё просто) главное быть с ReactJS и ES6 на ты
Без жестких дедлайнов, главное честно и аккуратно работать. Взаимное уважение, помощь, чёткая постановка задач - всё сделаем для комфортной работы и крутого результата :) Также большой плюс - работа над проектом, у которого уже есть пользователи и есть фидбек
Важно: сразу пишите свою ставку в час + опыт работы с реакт (какие проекты?) + сколько в будний день готовы работать над проектом
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