Разработать расширение для Chrome на ReactJS (ES6)

Нужен разработчик на ReactJS для разработки расширения в хром.

Полностью реструктуризируем расширение https://chrome.google.com/webstore/detail/event-co...

Переводим на ReactJS, добавляем новые формы, дизайн, виджеты, а также будем пилить новые расширения

Оплата по часам, учет время времени со скриншотами. Работать не менее 3ех часов в день (выходные по желанию)

Созвоны с демо, спринтами. Я сам его пишу, поэтому обсуждение структуры на созвонах

redux, mobx, react context, unstated осознанно не использую, свои классы моделей для компонентов

Опыт создания расширений не нужен, там всё просто) главное быть с ReactJS и ES6 на ты

Без жестких дедлайнов, главное честно и аккуратно работать. Взаимное уважение, помощь, чёткая постановка задач - всё сделаем для комфортной работы и крутого результата :) Также большой плюс - работа над проектом, у которого уже есть пользователи и есть фидбек

Важно: сразу пишите свою ставку в час + опыт работы с реакт (какие проекты?) + сколько в будний день готовы работать над проектом