Нужно немного поправить на сайте вёрстку. сайт на MODX

Необходимо сверстать адаптивный корпоративный сайт на Wordpress. PSD макеты и подробное тз предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот. https://ruseo.org/akcsii.html
Вот скрин с пожеланиями моими.
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