Нужно немного поправить на сайте вёрстку. сайт на MODX

HTML-версткаЗавершен7 заявок217 просмотров
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вот. https://ruseo.org/akcsii.html

Вот скрин с пожеланиями моими.

MODX
5 лет назад
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$12
1 день
Всё чётко быстро и не дорого. Благодарю))
Приятный, хороший человек и заказчик. Рад сотрудничеству!