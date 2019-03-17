Wordpress верстка формы и сео

Сайт почти сверстан, нужно доработать элементы! Отправлю в личные сообщения верстку и ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении файл с правками.
Оставляйте пожалуйста сроки и сумму
Спасибо
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