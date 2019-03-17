Нужно сделать параллакс эффект на CSS

Здравствуйте!

Нужно сделать блок с параллакс эффектом.

Пример блока: https://specs.adfox.ru/uploads/files/adaptive/interscroller.php

Я имею ввиду этот блок: http://joxi.ru/ZrJNXqkfwk4avr

Для наглядности, уменьшите размер браузера до мобильных экранов. Так лучше видно эффект параллакса.

Пример с видео: https://player.vimeo.com/video/118578196

Суть: при прокрутке страницы, содержимое внутри блока появляется вместе с прокруткой.

Внутри блока с параллаксом будет размещаться реклама, баннеры и картинки. То есть, размер блока зависит от содержимого внутри блока. Параллакс не должен иметь статический размер.

В заявке укажите:

1. Сможете ли сделать параллакс эффект на чистом CSS (без javascript).

2. Цену за вашу работу. Убедительная просьба не ставить завышенные цены. Для верстальщиа задача не самая сложная.

3. Смогу оплатить на Вебмани.

Спасибо! Жду ваших заявок!