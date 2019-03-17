Лендинг html

Сделать верстку сайта по дизайну
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток.
Нужно по примеру собрать лендинг просто версткой.
Пример https://moment.taxi/
Расположение блоков с пояснениями https://app.moqups.com/hW4yyyaflH/view/page/ad64222d5?ui=0
Картинки есть. Приступить нужно сразу и вечером сдать.
Соответсвенно чтобы формы работали и приходило к нам на почту, адаптив.
Работаете на своем хостинге, после оплаты передаете исходники.
- Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно поправить отображение сайта(должен отображаться во весь экран и поправить меню Сайт простой на htmlЗавершен5 лет назад
- $10
Здравствуйте! Есть лендинг, нужно выводить в зависимости от языка браузера либо с помощью переменных, которые я могу выводить в браузерной строке ( ?language=fr/de/it ) переведенный текст заранее подготовленный мною. Тут должен выводиться в итоге текст http://joxi.ru/GrqZ7LptQpK7bm Как пример ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима верстка куска макета : -Анимация таймера по кругу заполняться -Волны у последнего победителя и у предметов анимированые -Анимация волны предметов https://i.imgur.com/7K3C2LQ.png поднимается вверх от зависимости количества предметов и меняет цвет градиента Готов выслушать цену и срокиЗавершен4 года назад
- $40
Скачал дизайн, необходимо сделать натяжку на WordPress. Подробное ТЗ в ЛС.Завершен5 лет назад
Нужен магазин игровых ключей, аккаунтов. Работа backend и frontend. Готов рассказать свою идею в личном. Пишите сразу, был ли опыт с данной тематикой.HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте 1satin.ru Корзина делалась по аналогии с сайтом конкурента [url=https://www.goodtex.ru/]https://www.goodtex.ru[/url] Сейчас на сайте 1satin.ru хотим сделать корзину как текущая корзина на гудтекс.ру А именно: 1.При оформлении заказа можно сразу создать учетную запись, надо чтобы в учетную запись поле логин автоматически проставлялся ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Интересует адаптивная верстка уже существующего сайта. Он создан на Wordpress. Шаблон адаптивный. Тем не менее, в нем есть ошибки, из-за которых часть страниц сайта не проходит Google Mobile-Friendly test. Мне требуется переверстать шаблон, чтобы сайт этот ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго дня. Требуется фронтенд с опытом разработки на react и работы со сборщиком webpack для доработки проекта, состоящего из трех страниц. Вам будет предоставлены макеты в avocode, репозиторий в gitlab, документация от предыдущего исполнителя и четкий ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сверстать новую страницу для рабочего сайта на WP (страница состоит как таблица, каждая ячейка ссылка на запись, размер примерно 3х10 ячеек). Так же необходимо установить фоновое изображение для главной страницы сайта (нужно что бы изображение ...Завершен5 лет назад