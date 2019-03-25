Натяжка скачанного дизайна на WordPress

$40
HTML-версткаЗавершен12 заявок240 просмотров
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Скачал дизайн, необходимо сделать натяжку на WordPress. Подробное ТЗ в ЛС.

WordPress
5 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$40
2 дня
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Отличный заказчик. Всегда идёт на встречу и адекватно излагает свои требования.
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