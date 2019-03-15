HTML / ошибки в верстке

Изменить форму страниц и подключить функционал ( страница поиска, страница объявления, добавить объявление в личном кабинете ) В ТЗ подробно все описано, иконки, размеры, размер шрифта, цвет все примерно и можно изменить при обсуждении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два идентичных сайта - http://alexandr-andreev.ru/ и http://andreevcustoms.ru/ .
Нужно сделать некоторые визуальные исправления.alexandr-andreev.ru/ blog - съезжает слайд в шапкеhttp://andreevcustoms.ru/ - съезжает слайд в шапке - на единицах http://andreevcustoms.ru/ - на главной странице, на превью страниц - съезжает текст - http://andreevcustoms.ru/ stantrajding и подобные страницы при просмотре на 1440px - вообще не понимаю что происходит, видимо неправильная разметка слайдов - http://andreevcustoms.ru/ contacts - криво отображается карта и слайды, страница некорректно отображается на малой ширине - http://alexandr-andreev.ru/ o-nas - на ширине 900px при прокрутке сайта съезжает верхняя менюшка
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