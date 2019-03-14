Верстка сайта - портфолио

Речь о сайте https://spzp.ru Всего две в принципе доработки. Первая. На главной странице в анонсах - две ссылки "Читать далее". Вы уберите ту, что внутри. А красивую оранжевую кнопку оставьте. И вторая доработка. Там в анонсах если не ...