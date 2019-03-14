Верстка сайта - портфолио

HTML-версткаЗакрыт32 заявки388 просмотров
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Всем привет.

Нужна адаптивная верстка сайта - портфолио. Есть дизайны всех страниц в XD файле

Условия:

- Верстка по BEM

- SCSS

- Без CSS фреймворков

- Использование flexbox

Верстка сайта
5 лет назад
synthez
Сергей 
33 годаМолдова
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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