Разработка 2х страниц на сайт

Приветствую всех! При вёрстке небольшого информационного spa(5 страниц) возникли проблемы с кроссбраузерностью. Нужна помощь!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ссылка на ТЗ и мокапы: https://drive.google.com/drive/folders/1asFzES1Ao4Pk0znAXUWByoaSBueos5vS?usp=sharing
ТЗ для сайта.psd - упрощенный мокап, там целевые страницы главная и корзина
картинки - это мокапы по блокам страниц
ТЗ (главная + калькулятор) - нюансы верстки и расположение мокапов-картинок по порядку. Там же приведены примеры сайтов, где схожая реализация интерфейсов. Размеры шрифтов - премерно такие же, как у примеров.
https://docs.google.com/document/d/1M1-c4AtXZYzzIa2d-BjX3nsMt3thXz48EF202_FQ8jc
Семейство шрифтов для заголовков и меню - Gotham Pro, в пару для основных текстов - Lato/Roboto (Ваши предложения)
Прошу оценить точнее по стоимости и срокам. Pixel Perfect здесь нет, главное - это соблюдение пропорций блоков и элементов мокапа, корректная респонсивная версия (чтобы сохранялась читабельность информации с блоков).
АНТИСПАМ - оставляйте телеграм для оперативной связи.
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