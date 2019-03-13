Разработка 2х страниц на сайт

HTML-версткаЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Добрый день!

Ссылка на ТЗ и мокапы: https://drive.google.com/drive/folders/1asFzES1Ao4Pk0znAXUWByoaSBueos5vS?usp=sharing

ТЗ для сайта.psd - упрощенный мокап, там целевые страницы главная и корзина

картинки - это мокапы по блокам страниц

ТЗ (главная + калькулятор)  - нюансы верстки и расположение мокапов-картинок по порядку. Там же приведены примеры сайтов, где схожая реализация интерфейсов. Размеры шрифтов - премерно такие же, как у примеров.

https://docs.google.com/document/d/1M1-c4AtXZYzzIa2d-BjX3nsMt3thXz48EF202_FQ8jc

Семейство шрифтов для заголовков и меню - Gotham Pro, в пару для основных текстов - Lato/Roboto (Ваши предложения) 

Прошу оценить точнее по стоимости и срокам. Pixel Perfect здесь нет, главное - это соблюдение пропорций блоков и элементов мокапа, корректная респонсивная версия (чтобы сохранялась читабельность информации с блоков).

АНТИСПАМ - оставляйте телеграм для оперативной связи.

5 лет назад
drummerjr
Сергей 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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