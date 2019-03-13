Здравствуйте,нужна верстка и посадка на WP + WooCommerce (для товаров)

Макет для ознакомления и оценки стоимости/сроков

https://drive.google.com/open?id=172PskCDhVCCE10PeAmS0F1oAdfNnbhex

Всего 9 страниц ПК версии, так же прорисованы версия под планшет и мобильная.

Возможно будет еще пару шаблонных страниц.

На главной нужно вывести фото, дату, описание из профиля Instagram.

В товарах есть дополнительные опции! Заказ товара отправляется на почту.

В ответах обязательно указывайте цену и срок реализации. Ответ начните с фразы «Я

уверен в своих силах». Ответы без цены, сроков и фразы рассматриваться не будут!