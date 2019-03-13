Адаптивная верстка+натяжка WP

HTML-версткаЗакрыт20 заявок223 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется адаптивно сверстать (PSD) и натянуть на Wordpress.

Макет для ознакомления - 

https://drive.google.com/drive/folders/1g5mv006-eIkduST_RfzaSERtfSYrTNr1?usp=sharing

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1BKymwQ4svDGJl52HvubgPoBx5k6Xfg-kghGa-9czslc/edit?usp=sharing

Жду от вас срок и стоимость.

5 лет назад
chester_ru
Андрей 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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