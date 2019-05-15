Landing page

Нужна адаптивная верстка в приложение макеты от вас сроки и бюджет
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Добрый день. Требуется сверстать адаптивно(с учетом планшета и мобильных устройств) такой сайт без натяжки на движок с анимацией экранов при скролинге и добавить прелоудер при загрузке. Жду срок и цену, спасибо.
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