Сделать адаптивный дизайн для сайта

HTML-версткаЗавершен13 заявок340 просмотров
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Необходимо сделать адаптивный дизайн для сайта https://kosmetosha.ru

на сайте есть несколько типов страниц:

 - главная - https://kosmetosha.ru

- категория товаров - https://kosmetosha.ru/categories/pudra/

- категория+бренд - https://kosmetosha.ru/categories/pudra/artdeco/

- страница бренда - https://kosmetosha.ru/brands/artdeco/

- карточка товара - https://kosmetosha.ru/item/234410/

- страница выбора брендов - https://kosmetosha.ru/brands/

- страница блога - https://kosmetosha.ru/lorem-ipsun.html

хочу в итоге получить вот такой дизайн:

 - главная - https://yadi.sk/i/pYxgiz1ZTpWwFg

- категория товаров - https://yadi.sk/i/J3hdEHMqeY9AlQ

- категория+бренд - https://yadi.sk/i/_yTzxhPivkTNDA

- страница бренда - https://yadi.sk/i/-4NOFV1kVtCC6g

- карточка товара - https://yadi.sk/i/SnVgNr0nPsA7cw

- страница выбора брендов - https://yadi.sk/i/UC3HX0nfzn_Ezw

- страница блога - https://yadi.sk/i/BWiHc0_AoV81qg

1. Текущий дизайн менять не нужно

2. Максимальную ширину сайта необходимо оставить такой, как сейчас есть

Ход работы:

Я залью этот сайт на тестовый домен, дам вам туда доступ по FTP и всю работу Вы выполняете там, в итоге сдаёте мне готовый сайт, согласно шаблона, который я указал выше. Все возникшие вопросы по ходу работы решаем по скайпу.

Оплата:

По факту выполнения на WebMoney либо безопасная сделка. Никаких предоплат.

Обязательно указывайте примерную стоимость и срок выполнения этой работы в заявке. Если есть вопросы, пишите в ЛС.

5 лет назад
medadvert
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$100
5 дней
WMZ
Работа сделано быстро и качественно, правок почти не было, а те что были - исправлялись Сергеем на лету. Сотрудничеством остался очень доволен, обязательно буду заказывать еще и всем рекомендую!
Прекрасный заказчик, который доплатил за доработки и приятно удивил добавив бонус к оплате! Спасибо огромное! Рекомендую!
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