Необходимо сделать адаптивный дизайн для сайта https://kosmetosha.ru

на сайте есть несколько типов страниц:

- главная - https://kosmetosha.ru

- категория товаров - https://kosmetosha.ru/categories/pudra/

- категория+бренд - https://kosmetosha.ru/categories/pudra/artdeco/

- страница бренда - https://kosmetosha.ru/brands/artdeco/

- карточка товара - https://kosmetosha.ru/item/234410/

- страница выбора брендов - https://kosmetosha.ru/brands/

- страница блога - https://kosmetosha.ru/lorem-ipsun.html

хочу в итоге получить вот такой дизайн:

- главная - https://yadi.sk/i/pYxgiz1ZTpWwFg

- категория товаров - https://yadi.sk/i/J3hdEHMqeY9AlQ

- категория+бренд - https://yadi.sk/i/_yTzxhPivkTNDA

- страница бренда - https://yadi.sk/i/-4NOFV1kVtCC6g

- карточка товара - https://yadi.sk/i/SnVgNr0nPsA7cw

- страница выбора брендов - https://yadi.sk/i/UC3HX0nfzn_Ezw

- страница блога - https://yadi.sk/i/BWiHc0_AoV81qg

1. Текущий дизайн менять не нужно

2. Максимальную ширину сайта необходимо оставить такой, как сейчас есть

Ход работы:

Я залью этот сайт на тестовый домен, дам вам туда доступ по FTP и всю работу Вы выполняете там, в итоге сдаёте мне готовый сайт, согласно шаблона, который я указал выше. Все возникшие вопросы по ходу работы решаем по скайпу.

Оплата:

По факту выполнения на WebMoney либо безопасная сделка. Никаких предоплат.

Обязательно указывайте примерную стоимость и срок выполнения этой работы в заявке. Если есть вопросы, пишите в ЛС.