Выкачать несколько HTML страниц с сайта

$20
HTML-версткаЗавершен9 заявок217 просмотров
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Есть сайт.  С него нужно взять несколько страниц в html со всеми скриптами чтобы работали страницы.

Движек не нужен.

-Сделать мелкие правки кода чтобы корректно открывались скаченные страницы.

-Убрать все видео со всех страниц

-Убрать все метрики и коды гугла

-Убрать все ссылки на соц сети

Работы не много и не сложно. Выполнить нужно сегодня до 23.00 по мск.

HTML
5 лет назад
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
s-comp
Андрей 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ
Качественно и в срок сделали верстку. Рекомендую!
Не буду перечислять шаблонные фразы по поводу оплаты, коммуникации и тд..., скажу только одно. Очень приятно работать с такими людьми! =)
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