Выкачать несколько HTML страниц с сайта

Есть сайт. С него нужно взять несколько страниц в html со всеми скриптами чтобы работали страницы.

Движек не нужен.

-Сделать мелкие правки кода чтобы корректно открывались скаченные страницы.

-Убрать все видео со всех страниц

-Убрать все метрики и коды гугла

-Убрать все ссылки на соц сети

Работы не много и не сложно. Выполнить нужно сегодня до 23.00 по мск.