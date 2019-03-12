Нужен специалист по Net Cat (верстка)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Добрый день! 

Необходимо провести некоторые работа на сайте. Движик – Net Cat 

Примерный список работ: 

- внести изменения в шалон сайта согласно ТЗ (немного изменится внешний вид) 

- сделать адаптивную верстку 

Более подробное ТЗ вышлю отдельно. 

5 лет назад
ivanivegor
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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