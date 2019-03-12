Нужен специалист по Net Cat (верстка)

Всем привет. Нужен программист который работает с тилда. Нужно на моем сайте сделать карточку товара по примеру. Пример как нужно https://brus-bany.ru/bani-iz-brusa/kupit-banya-iz-brusa-2x4m-s-terrasoi-1x2-5m-tula Мой сайт Negastroy.ru Бюджет не большой но работа на перспективу так как по мимо этого еще ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо провести некоторые работа на сайте. Движик – Net Cat
Примерный список работ:
- внести изменения в шалон сайта согласно ТЗ (немного изменится внешний вид)
- сделать адаптивную верстку
Более подробное ТЗ вышлю отдельно.
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