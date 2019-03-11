Сверстать адаптивную страницу для сайта

Есть сайт на Wordpress и готовый дизайн-макет 1 страницы в Zeplin

Необходимо:

1. сверстать страничку "Персональное предложение для клиента"

2. помочь добавить ее на текущий сайт

3. встроить страницу в уже существующий процесс, а именно:

- подключить получение данных для страницы через имеющиеся api бэка

- настроить переход на след страницу (следующая по процесс страница уже реализована и на нее сейчас переход идет с другой страницы и сопровождается другим запросом в БЭК). Нужно сделать переход а-ля

- так как страничка представляет из себя персональное предложение о покупке и ИД предложение указывается в адресной строке необходимо реализовать защиту от автоматического перебора предложений с 1 ip