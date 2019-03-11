Верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт15 заявок192 просмотра
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Задача сверстать сайт по образу и подобию

https://metall-motors.ru/

Интересует стоимость и сроки, дизайн сделает дизайнер

Верстка сайта
5 лет назад
Sentinel
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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