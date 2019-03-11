Верстка макета из psd

HTML-версткаЗакрыт34 заявки282 просмотра
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Требуется сверстать landing page.  Кроссбраузерность обязательна!

Отдельно указать цену за доработку дизайна и верстки под планшеты и мобильные.

Важно выполнить работу в указанный вами срок! Все подробности по переписке

5 лет назад
Kirill_Kravchuk
Кирилл 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад