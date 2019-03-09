Верстка сайта + натяжка на Wordpress

$120
HTML-версткаЗакрыт22 заявки196 просмотров
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Приветствую!

Необходима верстка сайта + натяжка на Wordpress. 

С полной адаптацией под мобильные устройства через bootstrap 4 (макеты есть)

5 разных страниц, включая главную. Главная https://ibb.co/LRKb0Xm

Доп. контент на страницах нужно вывести через ACF, подразделы - через иерархию страниц

Подробное ТЗ скину исполнителю при обсуждении окончательных деталей заказа. 

WordPressВерстка сайта
5 лет назад
ilyakuskalo
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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