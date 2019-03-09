Верстка 5-ти страниц

HTML подобрать легкочитаемый достойные шрифты для блока и стили css, которые сделают чтение статьи комфортным
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Нужно сверстать 5 страниц адаптивно и кроссбраузерно. Всем макеты в psd. Бюджет 40$. Пишите сроки
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