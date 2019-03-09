Вёрстка шаблона под DLE

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Необходимо сделать верстку шаблона по макету из PSD под DLE
https://cloud.mail.ru/stock/HdwpiGDMURb35LbAXyw2UPEP
https://cloud.mail.ru/stock/bp4u1TiCNbAbcLeM7BSApwEa
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