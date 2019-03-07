Корректировки в адаптивной верстке

Есть косяк маленький - http://yugspecstroy.ru/ баннер на мобильной криво размещается. И нужно потом на пк и мобиле разместить на страницах http://yugspecstroy.ru/kompleksy/park-ostrovskogo-2/ , http://yugspecstroy.ru/kompleksy/park-ostrovskogo/ и http://yugspecstroy.ru/kompleksy/gorizont/ (мы отрисовали отдельно баннер для пк и отдельно для моб)