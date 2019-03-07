Доработки, сайт на Wordpress

HTML-версткаЗакрыт8 заявок221 просмотр
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- Провести работы по оптимизации скорости загрузки сайта. Сейчас для мобильных скорость загрузки 8 из 100 баллов, для комп. 41 из 100 балов согласно тесту pagespeed от google.  Добиться скорости загрузки, хотя бы от 80 баллов для всех устройств. 

- Поправить стили http://joxi.ru/12MQXdnfMpwyj2 

- Добавить галку "Подтверждаю согласие на обработку персональных данных" в форму обратной связи callme 

http://joxi.ru/8An0ZwYCjYov4m 

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
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