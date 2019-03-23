Адаптивно сверстать простой макет (ОкнаВека)

HTML-версткаЗавершен27 заявок846 просмотров
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Адаптивно сверстать простой макет и настроить формы обратной связи. Сразу скажу, что в этом проекте ключевым критерием при выборе исполнителя будет являться цена.

Макет: https://yadi.sk/d/bmxiVTti0P1jVQ

5 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mazurovandre
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
$14
2 дня
WMZ
Все очень хорошо. Рекомендую!
Все грамотно и четко! Задача поставлена, оплата проведена оперативно. Рекомендую!